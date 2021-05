Yuna de Final Fantasy X ganha vida em cosplay incrível

Com cada vez mais personagens femininas surgindo em cosplays na rede, era apenas uma questão de tempo para que uma das invocadoras mais famosas de Final Fantasy também tivesse um pouco mais do mesmo tratamento – o que aconteceu recentemente em uma foto publicada no Reddit.

Yuna, uma das personagens mais conhecidas de Final Fantasy X, ganhou vida graças ao trabalho da cosplayer conhecida como MyrionetteCosplay na comunidade. Ela revelou que o fotógrafo acabou colocando um efeito de fundo para que a foto ficasse com uma renderização próxima a um ambiente visto no game.

(Fonte: Reddit/Reprodução)Fonte: Reddit

E aí, gostou do trabalho? Vale mencionar que ela pode aparecer na rede em breve, pois revelou que se a foto tivesse uma boa aceitação no fórum ela iria se vestir como Terra, a protagonista de Final Fantasy VI (que do lado de cá acabou chegando como Final Fantasy III).

Caso queira ver mais cosplays feitos por ela, basta acessar a página criada por ela para os seus trabalhos no Reddit.