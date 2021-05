Catarinense

Catarinense: Zagueiro Alemão vê Avaí com ‘totais condições’ de chegar à final



“Vamos para lá sabendo da dificuldade, mas vamos com totais condições de voltar com a classificação”

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – Após quase 20 dias desde o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Catarinense, o Avaí entrou em reta final de preparação. A segunda partida diante do Brusque será na quarta-feira, às 20h30, no Estádio Augusto Bauer. O zagueiro Alemão afirmou que o jogo é importante para a sequência da temporada e, com o tempo de preparo, o time tem totais condições de garantir a vaga à final.

TOTAIS CONDIÇÕES

“Sabemos da importância do jogo para nossa sequência de trabalho na temporada. Tivemos um longo tempo para trabalhar e aprimorar o que precisávamos. Vamos para lá sabendo da dificuldade, mas vamos com totais condições de voltar com a classificação”, projetou o defensor.

Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC

Na primeira partida, realizada em 2 de maio, Avaí e Brusque empataram sem gols. Com isso, o Brusque tem a vantagem de outro empate por ter melhor campanha.

Mesmo assim, Alemão demonstrou confiança no trabalho desenvolvido no Avaí.

CONFIANÇA NO TRABALHO

“A gente acredita muito no nosso potencial e capacidade. É um trabalho que vem sendo bem feito e vamos em busca da vitória.



or conta do regulamento, só a vitória nos interessa e vamos colocar o que trabalhamos em prática. Sabemos da importância para o Avaí de chegar na final”, salientou.

TREINOS

Na manhã desta segunda-feira, o técnico Claudinei Oliveira realizou um forte treino tático. A última atividade será feita na terça-feira, também de manhã. Na parte da tarde, o grupo viaja para a cidade de Brusque.