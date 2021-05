Brasileiro

Zagueiro pode trocar Bahia por rival do Brasileirão



Trata-se do zagueiro Ignácio, de 24 anos, que está no radar da Chapecoense, por indicação do técnico Mozart

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 18 (AFI) – Focado no retorno a elite do Brasileirão, a Chapecoense segue ativa no mercado e tem alguns nomes na pauta para reforçar seu elenco. Um deles é do zagueiro Ignácio, de 24 anos, que tem sido um dos destaques do Bahia neste começo de temporada.

Ele é homem de confiança do técnico Mozart, atual comandante do Verdão do Oesta, com quem trabalhou na temporada passada no CSA. O que pode contar à favor da negociação é o bom relacionamento entre as equipes após a transação do zagueiro Luiz Otávio ao Bahia.

Ignácio está perto de trocar o Bahia pela Chapecoense

Porém, o que pode pesar negativamente é que o técnico Dado Cavalcanti quer seguir contando com o defensor para o restante da temporada. Desde o começo de 2021, o zagueiro fez 11 jogos entre partidas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Sul-Americana.

Antes do inicio do Brasileirão, a Chapecoense ainda tem a reta final do Campeonato Catarinense. Depois de vencer o jogo de ida das semifinais por 4 a 1 contra o Marcílio dias, o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (19), em casa, às 15h30, podendo perder por até três gols de diferença.