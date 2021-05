Zagueiro que fez história queria voltar ao Guarani e presidente diz nã

Brasileiro

Polêmica! Zagueiro que fez história queria voltar ao Guarani e presidente disse não



Domingos se propôs a reforçar o Guarani, mas foi “vetado” pela diretoria bugrina

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A contratação do veteraníssimo zagueiro Carlão, pelo Guarani, abriu uma polêmica, com a torcida criticando muito o novo “reforço” bugrino. Com 35 anos e apenas onze jogos disputados nas duas últimas temporadas segundo o site de estatística ogol.com.br, Carlão não parece que seja um atleta que possa impactar nas disputas do Campeonato Brasileiro da Série B.

Domingos, também zagueiro de 35 anos e com identificação com a torcida por ter sido vice-campeão paulista em 2012, se propôs a reforçar o Guarani, mas foi “vetado” pela diretoria.

“Meu sonho era de voltar a vestir a camisa do Guarani, e jogar até dezembro. Se possível com acesso para a Série A. Cheguei a falar com o presidente Ricardo Moisés, deixando claro que não haveria qualquer empecilho do ponto de vista financeiro e garantindo que eu iria me entregar ao máximo. Mas, infelizmente, sequer retorno o presidente me deu”, lamentou Domingos ao Portal Futebol Interior.

DOMINGOS QUER JOGAR

Com passagens positivas por Santos, Guarani e Portuguesa, além de ter atuado muitos anos no Exterior, Domingos conquistou o acesso com o São Caetano na A2 do Campeonato Paulista de 2020, mas não continuou na equipe do ABC em razão da crise financeira do clube, que acabou rebaixado no Paulistão de 2021.

“A ideia era voltar ao Guarani, mas como não me querem, estou aberto a jogar em um clube onde posso ser tão útil e importante, com conquistas importantes, como fui em todos os clubes por onde passei”, comenta Domingos, inclusive em condição física e de jogo melhor que a de Carlão.