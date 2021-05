Zé Delivery oferece 51 vagas de emprego para diversas funções

O Zé Delivery, uma empresa brasileira de tecnologia que se destaca como o maior delivery de bebidas da América Latina, está oferecendo 51 vagas de emprego para diversas funções e áreas de atuação nos estados do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

Há chances para as posições de Especialista de Parcerias, Gerente de Relacionamento Sênior, Gerente de Fraude e Risco, Business Analytics & Business Intelligence Manager, Data Analyst – People Analytics, Data Analytics, Data Delivery & Governance Manager, Data Scientist, Creative Designer, Coordenador (a) Fiscal, Head de Controladoria (Controller), Local Key Account – MGC, Coordenador (a) de Operações – Dark Store, Gerente de Operações – Last Mile, Supervisor (a) de Operações – Dark Store, Group Product Manager, Product Manager, Cyber Security, Data Engineer, Engineering Manager, Frontend Engineer, Quality Engineer, S.RE DevOps, Senior Backend Software Engineer, entre outras.

Os salários não foram informados, uma vez que variam de acordo com o cargo desejado. No entanto, os contratados terão a oportunidade de trabalhar em uma empresa com uma cultura ágil, muita autonomia e priorização, que preza por um ambiente horizontal com tomada de decisão em conjunto e com foco no usuário.

Além disso, os novos talentos terão direito a alguns benefícios, como:

Plano de saúde SulAmérica;

Plano odontológico OdontoPrev;

Seguro de vida;

Zenklub (saúde mental);

Previdência Privada;

Vale transporte;

Vale refeição;

Descontos em medicamentos;

Auxílio material escolar;

Descontos expressivos em produtos e estabelecimentos Ambev;

Gympass;

Assessoria financeira, jurídica e psicológica para funcionários;

14º salário; e

Remuneração variável anual (bônus) competitiva.

Como se inscrever?

Os interessados em concorrer a uma das posições deverão realizar sua inscrição diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/zedelivery. Não há informações sobre data limite para cadastro e envio dos currículos, mas as oportunidades permanecerão abertas enquanto não forem preenchidas.