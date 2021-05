‘zerado’ em 2021, Everton Ribeiro busca deixar fase negativa e voltar a ser o ‘Miteiro’

O Flamengo volta a campo neste sábado (1) para encarar o Volta Redonda, às 21h05, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. E o confronto pode ser o ponto de partida da reviravolta de Everton Ribeiro na temporada.

Em 2021, do sexteto que o Rubro-Negro tem do meio para frente, o meia é o único que não marcou e nem deu assistências. A má fase é motivo para o experiente e vitorioso atleta ser alvo de críticas por parte da torcida.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não relacionou Gerson, que sentiu um desconforto na coxa direita no treino de sexta-feira (30), além de Gabigol e Filipe Luís, poupados.

Dessa maneira, Everton Ribeiro, que deve ser titular, pode voltar a ter o protagonismo que possui desde 2017, quando chegou ao clube carioca, e melhorar os números na temporada para ajudar o Flamengo a dar um grande passo a mais uma final de Campeonato Carioca.

Veja abaixo as estatísticas do estrelado sexteto do Flamengo do meio para frente:

Everton Ribeiro – 0 gol/0 assistência

Diego – 1 gol/2 assistências

Gerson – 1 gol/2 assistências

Arrascaeta – 5 gols/1 assistência

Bruno Henrique – 1 gol/3 assistências

Gabigol – 7 gols/0 assistência

Desde que chegou ao clube da Gávea, Everton Ribeiro entrou em campo 223 vezes e marcou 33 gols. As melhores, em termos de números, foram em 2018 e 2020, quando, em ambas, vestiu a amisa rubro-negra 57 vezes e anotou 10 gols.

Foi em 2020, inclusive, pelo que demonstrou no Flamengo, que Everton Ribeiro alcançou a primeira titularidade na seleção brasileira. Foi na partida contra a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Em termos de títulos, o meia de 32 anos conquistou duas vezes o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Por uma vez também levantou a taça da Conmebol Libertadores e a Recopa Sul-Americana.