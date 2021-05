Zezé di Camargo se emociona ao visitar túmulo do pai: ‘Sensação estranha’

Zezé Di Camargo visitou neste domingo (16) o túmulo do pai, Seu Francisco, que varia 84 anos nesta data, e se emocionou. O cantor registrou o momento no Instagram e falou sobre o que sentiu ao visitar o local.

“Hoje é aniversário do meu pai. Ele faria 84 anos hoje. Estamos voltando do lugar onde ele está morando agora. Fizemos uma oração, plantamos umas rosas e falamos com ele. Senti a energia dele pertinho de mim. É uma sensação muito estranha, você fica impressionado em saber que aquela pessoa que você ama está perto de você e você não pode ver”, começou ele em vídeo gravado para os Stories.

“Deixei minhas orações e energias. E mais uma vez a certeza para ele que eu o amo demais. Que ele continua sendo muito importante na minha vida. A gente fica triste por causa da saudade, mas ao mesmo tempo, conformados. Sei que ele está em um lugar muito melhor do que a gente. Só para registrar que não esqueci do aniversário do meu pai, fiz questão de visitá-lo. Eu o amo demais”, finalizou Zezé, que postou fotos com a mulher, Graciele Lacerda, no cemitério. Seu Francisco morreu em novembro do ano passado.