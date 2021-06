13º salário do INSS: Confira o calendário da segunda parcela

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou o pagamento da primeira parcela do 13º salário no última terça-feira (08). O primeiro pagamento do salário extra equivale 50% do benefício concedido aos aposentados e pensionistas.

Com relação a segunda parcela do 13º, o valor concedido continua o mesmo para quem recebe até um salário mínimo, e pode ter desconto caso o segurado receba um benefício acima de um piso nacional. Cabe destacar que, há um calendário distinto para cada grupo.

Pagamento da 2ª parcela

Como já mencionado, a segunda parcela do benefício pode sofrer alguns descontos provenientes do Imposto de Renda. Especificamente, os segurados com idade máxima de 64 anos e que possuem renda superior a R$ 1.903,98 são sujeitados a este desfalque.

Já os segurados com idade superior a 65 anos só terão desconto de Imposto de Renda caso receba um benefício com valor superior a R$ 3.807,96. Sendo assim, o valor do 13º pode chegar ao beneficiário incompleto.

Além disso, os beneficiários devem saber que o valor disponibilizado no 13º é pago proporcionalmente a quantidade de meses que receberam o benefício no ano vigente. Desta forma, recebem o benefício inferior:

O cidadão que começou a receber o benefício do INSS a partir de fevereiro;

O segurado que terá o benefício encerrado até 31 de dezembro.

Calendário do 13º salário do INSS

Benefícios de um salário mínimo

Dígito final 2ª parcela – Junho 1 24 de junho 2 25 de junho 3 28 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 01 de julho 7 02 de julho 8 05 de julho 9 06 de julho 0 07 de julho

Benefícios acima de um salário mínimo