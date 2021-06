13º salário do INSS: Fim do pagamento da 1ª parcela, quando inicia a 2ª? Confira

O depósito da primeira parcela da antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) será encerrado nesta terça-feira (08). A Previdência Social está depositando 50% do valor do benefício concedido aos segurados.

O pagamento foi iniciado no dia 25 de maio, apenas para quem recebia mensalidades de até um salário mínimo. Na sequência o instituto foi liberando o benefício para os outros grupos de segurados, encerrando oficialmente os repasses desse primeiro lote nesta terça-feira (08).

Os valores são depositados diretamente na conta bancária informada pelos segurados ao INSS, a mesma na qual eles recebem a aposentadoria ou a pensão mensalmente.

Segunda parcela do 13º salário

Conforme o cronograma divulgado pelo INSS, a segunda parcela será concedida a partir do dia 24 de junho. Como no calendário anterior, os primeiros a receber o benefício serão aqueles cujo número final da inscrição é 1, no dia 25, terminado em 2 e assim sucessivamente.

Vale ressaltar que, a previdência libera o 13º salário inicialmente para os segurados que recebem até um piso nacional. Os demais, recebem nos próximos dias. Confira os calendários a seguir:

Calendário de pagamento do 13º salário pelo INSS

Benefícios com valor de um salário mínimo Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Benefícios com valor acima de um salário mínimo Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de junho 01 de julho 2 e 7 02 de junho 02 de julho 3 e 8 04 de junho 04 de julho 4 e 9 07 de junho 06 de julho 5 e 0 08 de junho 07 de julho

