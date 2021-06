3ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 será paga em junho

Pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 de junho são referentes a 2ª parcela para saque e 3ª parcela para app Caixa Tem

Conforme a antecipação doAuxílio Emergencial 2021 anunciada pelo Governo, as datas foram adiantadas referentes à primeira parcela, e, por conseguinte, das demais.

Por isso, ainda haverá pagamentos referentes à segunda parcela neste mês de junho. Bem como, ainda em junho se dará início ao pagamento da terceira parcela.

Saque da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021

Ainda em junho serão pagos valores de saque da 2ª parcela. Sendo assim, veja a seguir os pagamentos restantes referentes a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021, sendo a disponibilidade para saque do valor.

Nascidos em junho – saque do valor será no dia 09/06 Nascidos em julho – saque do valor será no dia 10/06 Nascidos em agosto – saque do valor será no dia 11/06 Nascidos em setembro – saque do valor será no dia 14/06 Nascidos em outubro – saque do valor será no dia 15/06 Nascidos em novembro – saque do valor será no dia 16/06 Nascidos em dezembro – saque do valor será no dia 17/06

Confira o calendário referente ao pagamento da 3ª parcela do Auxílio Emergencial 2021

A 3ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 será paga neste mês de junho. Sendo assim, confira os calendários dos pagamentos para os beneficiários do Auxílio, tanto para os beneficiários pertencentes ao cadastro único (CadÚnico), como para os beneficiários do Programa Bolsa Família.

Calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para o público de forma geral (CadÚnico)

Beneficiários nascidos em: Disponibilidade online via app Caixa Tem Saque em espécie Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 04 de julho 27 de julho Julho 06 de julho 29 de julho Agosto 09 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 04 de agosto Outubro 14 de julho 06 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Calendário da 3ª parcela do Auxílio para os beneficiários pertencentes ao Programa Bolsa Família

As datas referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários do Programa Bolsa Família seguem um calendário ordenado pelo final do NIS.

Confira o calendário da parcela 3 – Bolsa Família

Número Final do NIS do beneficiário do Programa Bolsa Família Data para o pagamento do auxílio 1 17 de junho 2 18 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Atendimento ao cidadão referente ao Auxílio

Em caso de eventuais dúvidas ou problemas com o Auxílio Emergencial 2021, os beneficiários podem ligar para o número 111 da Caixa.

Além disso, há outros telefones para tirar dúvidas: