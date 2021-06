4 de Julho-PI vence São Paulo na ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil

4 de Julho-PI 3 x 2 São Paulo – Gavião surpreende Tricolor e abre vantagem na 3ª fase



Com o resultado, o time paulista terá que vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar no jogo de volta

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 01 (AFI) – Na noite desta terça-feira (01), o São Paulo acabou surpreendido e saiu em desvantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Albertão, em Teresina-PI, em partida válida pela rodada de ida da terceira fase, o time paulista fez um jogo bem aberto com o 04 de Julho-PI e acabou derrotado pelo placar de 3 a 2.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (08), desta vez na casa do São Paulo, no Estádio do Morumbi, às 19h. Com a vantagem adquirida neste jogo de ida, o 04 de Julho pode até empatar para avançar na Copa do Brasil.

Do outro lado, o time paulista tem que ganhar por pelo menos dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar, garante mais R$ 2,7 milhões em premiação.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

Espaço incorporado por HTML (embed) %3Ciframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https://www.youtube.com/embed/Um8ENhpIMTA%22%20title=%22YouTube%20video%20player%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi movimentado desde o seu início, tanto que o placar foi inaugurado logo aos oito minutos. Depois de um escanteio cobrado na área por Esquerdinha, a bola ficou viva na área e Orejuela acabou fazendo contra, colocando o modesto 04 de Julho em vantagem. Depois do susto, o São Paulo foi para cima e empatou aos 21 minutos. Shaylon deu um passe açucarado para Eder, que esperou a saída do goleiro para mandar a bola para o fundo da rede.

4 de Julho-PI vence São Paulo na ida da 3ª fase da Copa do Brasil

A virada saiu dos pés do próprio atacante. Aos 29, Welington cruzou, Eder driblou o goleiro e chutou forte, sem chance para os zagueiros que ainda tentaram correr atrás do prejuízo. Porém, nos minutos finais, o time piauiense deixou tudo igual. Aos 45, Gilmar Bahia aproveitou a falha da zaga adversária e com o gol livre fechou o placar do primeiro tempo em 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o São Paulo foi para cima em para buscar a virada mais uma vez, porém acabou dando mais espaço ao 4 de Julho-PI que aproveitou para pular na frente do placar. Antes, aos 15 minutos, Eder quase fez o terceiro dele em um chute cruzado, que parou em uma bela defesa do goleiro Jaílson que mandou a bola para o escanteio.

Mas, foi aos 20, que os donos da casa marcaram o terceiro gol. Depois de uma cobrança de falta, Rômulo aproveitou a bagunça dentro da área, para ganhar dos zagueiros, cabecear e encobrir Lucas Perri, que nada pode fazer. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o time piauiense conseguiu se segurar na defesa e viu o São Paulo ter um gol de Galeano anulado. Por isso, o placar terminou mesmo em 3 a 2.