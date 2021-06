5 doenças causadas por fungos: descubra quais são!

5 doenças causadas por fungos: um resumo

A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus, fez com que muitos assuntos da biologia viessem à tona no ano de 2020 e de 2021. Porém, entre aqueles que receberam maior destaque, podemos citar as doenças.

Assim, é extremamente provável que algumas das maiores provas nacionais abordem o tema, principalmente porque exames como o ENEM e os vestibulares já exigiam, mesmo antes da pandemia, que o aluno dominasse esse tópico.

Dessa forma, o artigo de hoje separou uma lista com cinco doenças que são provocadas por fungos. Vamos conferir, a seguir, quais são elas

O que é um fungo?

Antes de descobrir quais foram as doenças selecionadas, é fundamental que você domine a definição de fungo.

Um fungo é um organismo eucarionte, ou seja, possui material genético envolvido por núcleo, que pertence ao Reino Fungi.

Os fungos podem ser pluricelulares, formados por várias células, ou unicelulares. Esses seres vivos assumem papéis benéficos no meio ambiente, sendo responsáveis, por exemplo, pela decomposição de restos de outros organismos. Porém, os fungos podem, ainda, causar enfermidades nos seres humanos.

5 doenças causadas por fungos: Candidíase

A candidíase é uma doença provocada pelo fungo Candida albicans, membros da família Candida. A enfermidade afeta, principalmente, as regiões íntimas, a boca, o esôfago e as dobras da pele do infectado.

A doença, mais comum em mulheres, pode ser transmitida por meio do contato com secreções originadas da boca, pele, vagina e dejetos dos doentes. Felizmente, existe tratamento para essa doença: ele é feito com pomadas antifúngicas.

5 doenças causadas por fungos: Aspergilose

A aspergilose é uma doença que afeta, principalmente, o aparato respiratório do doente. Ela é provocada pelo fungo Aspergillus fumigatus, que pode ser encontrado em qualquer tipo de ambiente.

Os principais sintomas dessa enfermidade são tosses, febre, perda de peso e falta de ar. Felizmente, pode-se curar a doença com o uso de fortes remédios.

5 doenças causadas por fungos: Esporotricose

A esporotricose é uma doença provocada pelo fungo Sporothrix, que pode ser encontrada em espinhos, farpas de madeira e na terra. Ainda, a doença pode estar presente em animais domésticos, como cachorros e gatos, e, caso algum desses animais arranhe ou morda um humano, a esporotricose será transmitida.

Entre os principais sintomas dessa enfermidade, podemos citar: surgimento de feridas na pele, tosse, surgimento de lesões com pus, falta de ar e febre.

5 doenças causadas por fungos: Peniciliose

A peniciliose é uma doença grave provocada pelo fungo Penicillium marneffei. A enfermidade pode ser transmitida por via aérea e possui como principais sintomas: tosses, falta de ar, febre e dores musculares.

5 doenças causadas por fungos: Paracoccidioidomicose

A paracoccidioidomicose é uma doença causada por fungos da família Paracoccidioides, que vivem na terra e entre as plantas.

A enfermidade pode ser transmitida por via aérea. Entre os principais sintomas, podemos destacar: tosse, falta de ar, febre, surgimento de ínguas, perda de peso e falta de apetite.