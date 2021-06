5 doenças causadas por vírus: confira!

5 doenças causadas por vírus: um resumo

A pandemia causada pelo novo coronavírus, com início em 2020, fez com que muitos assuntos da área da saúde viessem à tona. Entre os principais, podemos citar as doenças.

Assim, é muito provável que questões sobre diferentes doenças estejam presentes nas suas provas, com um destaque para aquela do ENEM e dos vestibulares, que já abordavam esse assunto com frequência mesmo antes da pandemia.

Porém, existem diversos organismos que causam doenças. No artigo de hoje vamos descobrir 5 doenças que são causadas por vírus: as chamadas doenças virais.

O que é um vírus?

Antes de conferir quais foram as doenças separadas pelo artigo, você deve sabe o que é um vírus.

O vírus é um parasita que pode ocasionar diversos problemas/doenças aos organismos, como plantas, animais e humanos.

Esses seres são considerados acelulares, ou seja, sem células, e, sendo assim, se desenvolvem dentro das células do hospedeiro.

5 doenças causadas por vírus: Dengue

A dengue é uma doença ocasionada por um arbovírus do gênero Flavivírus. Esse tipo de vírus se caracteriza por ser transmitido por meio da picada de insetos. No caso da dengue, esse inseto é o mosquito Aedes aegypti.

A doença possui diversos tipos, mas somente duas manifestações principais: dengue clássica e dengue hemorrágica. O último tipo é considerado o mais grave, uma vez que o paciente pode apresentar hemorragia e problemas circulatórios e, se não receber tratamento, pode falecer.

5 doenças causadas por vírus: Ebola

Ebola é uma doença que pode ser denominada de febre hemorrágica ebola ou somente febre hemorrágica. O vírus que provoca essa doença é denominado de Ebola (atribuindo nome à doença) e o seu contágio pode ocorrer por meio do contato direto com um humano infectado ou também com animais que carreguem a doença.

A doença se tornou conhecida ao criar uma epidemia em alguns países do continente africano.

5 doenças causadas por vírus: Catapora

Essa doença é ocasionada pelo vírus Varicela-Zoster, que pode ser transmitido por meio do contato entre infectados.

O vírus causa uma infecção de pele, com o surgimento de bolhas vermelhas e de coceira no infectado.

5 doenças causadas por vírus: COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, parasita membro da família coronavírus.

A doença ataca principalmente o sistema respiratório do infectado. Os sintomas podem ser mais ou menos graves, dependendo do paciente. Entre as manifestações mais comuns podemos citar as tosses, a perda de olfato, a febre e a diarreia.

No ano de 2020, como todos sabemos, a disseminação da doença em escala mundial foi classificada como uma pandemia.

5 doenças causadas por vírus: Poliomielite

O Poliovírus é o responsável por causar a Poliomielite, doença também denominada de paralisia infantil.

A transmissão pode ocorrer por meio do contato com alimentos e água contaminados ou por meio do contato com secreções do infectado.