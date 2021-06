5 filmes para estudar Biologia: confira!

5 filmes para estudar Biologia: descubra quais são eles

A biologia é uma matéria de extrema importância para aqueles que prestam vestibulares ou que desejam alcançar um bom desempenho na prova do ENEM. Isso porque, questões sobre os principais temas dessa disciplina podem ser encontradas em abundância.

Assim, para que você possa garantir um alto desempenho em suas provas, é essencial que você revise com frequência os principais assuntos da biologia. E que tal fazer isso assistindo filmes?

5 filmes para estudar Biologia: estratégia

Você sabia que é possível revisar os principais temas da biologia e se divertir ao mesmo tempo? Isso mesmo! Você pode usar um entretenimento tão comum como uma série para revisar os tópicos mais importantes dessa matéria.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com filmes que abordam importantes tópicos da biologia que podem ser cobrados pelas suas provas. Vamos ver, a seguir, quais são eles.

5 filmes para estudar Biologia: Gattaca – Experiência Genética

O filme Gattaca – Experiência Genética, produzido no ano de 1997, retrata uma sociedade utópica em que a manipulação genética é utilizada para a formação de rígidas classes sociais. Vincent, o protagonista, faz parte de uma classe social baixa e deseja superar todos os desafios impostos pelo sistema para realizar os seus sonhos.

A obra pode ser extremamente útil para a revisão de temas como a genética, a manipulação genética, a ética na biotecnologia e a composição do DNA.

5 filmes para estudar Biologia: Microcosmos – Fantástica Aventura da Natureza

Essa obra, produzida no ano de 1996, tem como objetivo retratar a complexa vida dos insetos no meio ambiente, através do uso de imagens reais.

O filme será muito útil para aqueles que desejam se aprofundar no modo de vida dos insetos, nos seus hábitos e nos diferentes tipos de hábitat em que vivem.

5 filmes para estudar Biologia: O Curandeiro da Selva

O Curandeiro da Selva, filme de 1992, retrata a história de Robert Campbell, um pesquisador que é enviado para a Amazônia com o objetivo de pesquisar plantas que podem ser usadas como medicamentos.

A obra aborda temas como a grande biodiversidade da floresta amazônica, a sintetização de substâncias e a extração de madeira (muitas vezes ilegal) realizada na Amazônia. Ainda, o enredo também aborda a relação estabelecida entre o pesquisar e uma aldeia indígena local.

5 filmes para estudar Biologia: A Ilha

A Ilha é um filme de 2005 que retrata uma sociedade do futuro. Nessa comunidade, porém, a clonagem de seres humanos não somente é permitida como também é algo cotidiano.

O longa pode ser muito útil para aqueles que desejam se aprofundar no tema da genética, da biotecnologia, da ética dentro da biologia e da clonagem.

5 filmes para estudar Biologia: A Química do Amor

A Química do Amor, comédia romântica de 2017, retrata a história de uma pesquisadora que analisa o comportamento do cérebro humano quando o indivíduo se encontra em uma relação.

A obra permite que o estudante revise temas importantíssimos como o funcionamento do cérebro, o modo de atuação dos neurotransmissores e a fisiologia humana.