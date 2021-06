5 filmes sobre o Holocausto: saiba quais são eles

5 filmes sobre o Holocausto: confira

O termo Holocausto se refere à perseguição e ao extermínio, elaborados pelo Nazismo, de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Esse assunto é extremamente abordado pelas mais variadas provas de história geral do país, principalmente em questões que o relacionam com o antissemitismo e com o contexto histórico da Europa na primeira metade do século XX.

Ainda, você pode inserir o Holocausto na sua redação como um repertório socioprodutivo, especialmente em temas como negacionismo, intolerância e preconceito.

Dessa maneira, é fundamental que você se prepare para responder perguntas sobre o Holocausto e sobre as consequências desse evento em todo o mundo. E que tal fazer isso utilizando filmes?

5 filmes sobre o Holocausto: importância

Você sabia que é possível estudar um tema tão importante como o Holocausto e ainda se divertir ao mesmo tempo?

Isso mesmo! Você pode utilizar bons filmes para revisar os principais tópicos desse assunto e, ainda, pode utilizar essas obras como repertórios para a sua redação, fundamentando o seu texto e garantindo uma boa nota.

Assim, o artigo de hoje trouxe uma lista com cinco filmes sobre o Holocausto. Vamos ver, a seguir, descobrir quais são eles.

5 filmes sobre o Holocausto: O Trem da Vida

O Trem da Vida, produzido em 1998, é um filme que retrata o Holocausto de uma maneira diferente: utilizando a comédia. Na obra, uma comunidade judaica resolve forjar a deportação de seus membros para, assim, evitar a deportação real que seria realizada pelos nazistas

O longa provoca diversas reflexões sobre o significado da Segunda Guerra Mundial e do antissemitismo e traz uma importantíssima reflexão sobre o Nazismo e o Holocausto no seu final.

5 filmes sobre o Holocausto: O Pianista

O Pianista é um filme emocionante que retrata a história de Wladyslaw Szpilman, judeu que vive na Polônia. O jovem irá assistir a invasão do país pelos nazistas e a transformação que será por esses realizada no local. Ainda, a obra permite que o espectador assista toda a trajetória que o antissemitismo percorre na sociedade da época, até culminar na Solução Final, fato que será presenciado pelo protagonista.

Em determinado momento, a família de Wladyslaw é deportada para um campo de concentração e ele é o único que consegue escapar: a partir desse momento, o protagonista irá enfrentar caminhos tortuosos na busca pela sobrevivência.

O aluno poderá também refletir sobre o significado da guerra, a derrota da Alemanha, os guetos hebraicos e a importância das artes.

5 filmes sobre o Holocausto: A Vida é Bela

Em A Vida é Bela, Guido vive com sua mulher e seu filho em uma pequena cidade da Itália. Porém, com o endurecimento das leis raciais do Fascismo, em uma aliança com o Nazismo, o protagonista irá perceber que o cenário está mudando para os judeus.

Em determinado momento, toda a família é deportada para um campo de concentração. Guido irá tentar proteger o seu filho fingindo que tudo aquilo é um jogo e que, no final, o vencedor receberá um prêmio.

O filme é uma verdadeira obra-prima que utiliza a comédia para retratar a tragicidade do Holocausto.

5 filmes sobre o Holocausto: A Trégua

A Trégua é um filme de 1997 que se baseia no livro homônimo escrito por Primo Levi, química italiano e sobrevivente do Holocausto.

A obra retrata a libertação dos campos de concentração realizada pelos exércitos da URSS e o caminho que os ex-prisioneiros deverão enfrentar para voltar para casa.

5 filmes sobre o Holocausto: O Filho de Saul

O filme retrata a vida dos chamados sonderkommandos, judeus que viviam nos campos de concentração e de extermínio e tinham como função conduzir outros judeus à morte nas câmaras de gás para, em seguida, queimar os seus corpos. Porém, a situação muda quando Saul encontra uma criança que sobrevive ao gás letal e, logo em seguida, morre.

A obra explora temas como o Nazismo, o Holocausto, os campos de concentração e a inocência infantil.