5 séries para estudar a História do Brasil: confira!

5 séries para estudar a História do Brasil: saiba quais são

Todos nós sabemos o quanto estudar os principais acontecimentos da história do Brasil é extremamente importante, principalmente para compreender a situação do país nos dias de hoje.

Porém, esse estudo se faz ainda mais necessário quando pensamos nas principais provas nacionais do país, como os concursos, a prova do ENEM e os vestibulares. Isso porque, todos esses exames abordam uma grande quantidade de questões de história do Brasil. Podemos citar, ainda, os concursos militares, que cobram os mais variados eventos da história do país em abundância.

Assim, é fundamental que você sempre revise os principais acontecimentos da história do país. E que tal realizar essa tarefa tão importante através de séries?

Isso mesmo! Você pode usar um entretenimento tão comum como uma série para revisar os principais eventos da história do nosso país.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com cinco séries que podem ser utilizadas para aprimorar os seus estudos sobre a matéria de história do Brasil.

5 séries para estudar a História do Brasil: Brasil Imperial

A série Brasil Imperial está, atualmente, disponível na plataforma da Amazon Prime. Essa produção possui uma narrativa que retrata os principais acontecimentos e aspectos do Primeiro Reinado do Brasil.

Assim, ao assistir a série, você poderá revisar tópicos importantíssimos, como a Noite das Garrafadas, a crise do Primeiro Reinado e a escravidão.

5 séries para estudar a História do Brasil: Guerras do Brasil

Guerras do Brasil é uma série em formato de documentário. Os diferentes episódios foram criados com base na ajuda de historiadores, arquivos oficiais e ilustrações de época.

O estudante pode utilizar essa série, que está disponível na plataforma da Netflix, para revisar alguns dos maiores conflitos armados do país, como a Guerra do Paraguai e a Revolução de 1930.

5 séries para estudar a História do Brasil: Histórias do Brasil

A série Histórias do Brasil, produzida no ano de 2011, é composta por cerca de 25 episódios que abordam diferentes episódios da história do nosso país.

Os estudantes, ao assistir essa série, poderão revisar os mais variados tópicos. Entre eles, podemos citar o Ciclo do Ouro, o Estado Novo e o governo JK.

5 séries para estudar a História do Brasil: JK

A série JK, produzida no ano de 2006, retrata a vida pessoal e pública do presidente Juscelino Kubitschek, que ficaria conhecido como JK. Ainda, a obra, que conta com cerca de 47 episódios, aborda também a maneira com que assuntos pessoais de JK influenciaram a escolha de suas diretrizes políticas, responsáveis por marcar os anos 50 do Brasil.

5 séries para estudar a História do Brasil: O Mecanismo

Essa produção de 2018, que se encontra disponível na plataforma da Netflix, retrata os bastidores da Operação Lava Jato, iniciada no ano de 2014, e as formas com as quais ela impactou a história do país.