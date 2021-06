A Vida da Gente: Dora perde a paciência e mete o pau em Marcos

Dora (Malu Galli) não consegue mais esconder sua chateação com os comportamentos de Marcos (Ângelo Antônio), principalmente no que se refere ao trabalho, em “A Vida da Gente“. Nos próximos capítulos, ela se queixar do amado para Celina (Leona Cavalli).

A mãe de Olívia (Anna Rita Cerqueira) irá se arrepender de ter entrado na relação. Tudo começa quando Marcos, a poucos dias de estar trabalhando em uma agência de turismo, começa a se queixar do emprego e insinua que está pensando em pedir demissão. A atitude do companheiro irritará profundamente Dora.

“Eu não entendo como uma pessoa que precisa tanto pode falar do próprio trabalho com tamanho descaso! Com tédio mesmo. É como se o trabalho fosse indigno dele! Como se ele fosse o máximo e a agência fosse o refúgio de todos os medíocres do mundo!”, dirá Dora para Celina.