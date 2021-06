A Vida da Gente: Nanda chuta Francisco da sua vida e mostra que não tem amor por ninguém

Em “A Vida da Gente“, Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) contará os minutos para se livrar do enteado, Francisco (Victor Navega Motta). Assim que voltar do entendo do pai do menino, Lui (Marat Descartes), ela tomará providências para ficar livre da responsabilidade.

“Deus do céu, como se não bastasse, eu ainda tenho que pensar no Francisco. Eu sei que tenho de tomar uma providência, mas onde ele vai morar a partir de agora? Eu sei que tem o avô dele, o pai do Lui. Claro que não é a pessoa mais íntima do mundo, mas é um parente”, dirá Nanda, em conversa com o irmão.