Copa do Brasil

ABC x Chapecoense – Vale muito mais do que uma vaga nas oitavas de final



A premiação de R$ 2,7 milhões é vista com bons olhos pelos dois clubes

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 08 (AFI) – ABC e Chapecoense decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 16h30, no Frasqueirão. Mas esse jogo vale muito mais do que a classificação.

A premiação de R$ 2,7 milhões é vista com bons olhos pelos dois clubes. A Chapecoense está mais próxima do valor, pois pode perder por até um gol de diferença depois de ter vencido na semana passada, por 3 a 1, na Arena Condá.

Para se classificar, o ABC tem que ganhar por três ou mais gols de vantagem. Se o Mais Querido vencer por diferença de dois, a decisão será nos pênaltis. Os gols fora de casa não valem como critério de desempate.

VERDÃO COM DUAS MUDANÇAS

Em relação ao time que perdeu para o Palmeiras, por 3 a 1, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, no último domingo, Jair Ventura vai realizar duas mudanças, sendo uma por opção e outra por questão médica.

Chapecoense venceu o ABC por 3 a 1 na Arena Condá (Foto: Márcio Cunha/ACF)

Ainda sem poder contar com o volante Anderson Leite, o treinador vai colocar Ravanelli no lugar de Ronei. Essa alteração foi feita durante o jogo contra o Palmeiras e agradou Jair Ventura.

A outra mudança será no ataque. Mike sentiu um desconforto muscular na coxa e não seguiu com a delegação para Natal-RN, iniciando o tratamento em Chapecó. Assim, Fernandinho deve formar o trio com Fabinho e Anselmo Ramon.

FATOR CASA

O ABC aposta no bom desempenho que vem tendo como mandante para reverter a vantagem da Chapecoense e conquistar a classificação história. Na atual temporada, o Mais Querido fez 13 partidas em casa, com quatro vitórias, oito empates e apenas uma derrota.

A partida desta quarta-feira pode marcar a despedida do atacante Éderson, que assinou contrato com o ABC por apenas três meses. O experiente jogador revelou que tem propostas de fora do país e de clubes da Série B do Brasileiro, mas não descartou permanecer no Frasqueirão.

“Pelo meu contrato, se fosse assim pela “boca”, eu só jogo até quarta-feira. Seria o último jogo meu. Mas eu já falei, ele já sabe a minha vontade. Eu expressei a ele e vamos conversar para ver o que a gente faz”, disse o atacante.