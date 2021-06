Abel Braga cobra R$ 1,9 milhão de time da Série B na Justiça Confira!

Brasileiro

Abel Braga cobra R$ 1,9 milhão do Vasco na Justiça



O treinador cobra salários atrasados de janeiro a março de 2020, verbas rescisórias e multas da CLT

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Vice-campeão Brasileiro em 2020 pelo Inter, o técnico Abel Braga (foto abaixo) ainda têm pendências financeiras com o Vasco, clube que dirigiu no final de 2019 e início de 2020. Por isso, o treinador entrou com Reclamação Trabalhista cobrando R$ 1,9 milhão do clube.

Abel Braga atualmente dirige o Lugano, da Suíça

O processo tramita na 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O treinador cobra salários atrasados de janeiro a março de 2020, verbas rescisórias e multas da CLT. Agora o Vasco deverá ser citado para apresentar defesa e depois o treinador terá direito a réplica antes da decisão em primeiro grau.

Abel Braga tem 68 anos e recentemente foi anunciado como técnico do Lugano, time da Suiça. O comandante já dirigiu muitos times de tradição, caso de Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Athletico-PR e Ponte Preta.

Em meio a mais um processo, o Vasco volta a campo neste sábado para enfrentar o Brasil, às 19 horas, em Pelotas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.