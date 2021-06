Abertura da Copa América prognóstico de aposta para Brasil x Venezuela

Abertura da Copa América 2021: prognóstico de aposta para Brasil x Venezuela



Seleção chega com o status de líder com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e vantagem de ser o país-sede da competição

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 – Na condição de atual campeão e país-sede, o Brasil estreia contra a fraca Venezuela, neste domingo (13), no estádio Mané Garrincha, às 18h (horário de Brasília), pela Copa América 2021. A partida, que vale pelo Grupo B da competição, traz ótimas oportunidades de lucro. A seguir, confira o prognóstico do jogo de abertura desta Copa América. Rumo ao bi!

1ª rodada/fase de grupos Copa América 2021: (R$ 1,16) Brasil x Venezuela (R$ 17,00); empate (R$ 7,00)

A nossa especialidade é falar sobre lucros por meio de palpites nos sites de apostas esportivas. Porém, será tudo em vão se você não souber como executar uma aposta online. E não há motivo zero para se envergonhar se a resposta for não. Sendo assim, acesse o nosso tutorial, que pode ser útil também com boas dicas para os mais experientes. Outra informação valiosa (clicando no link) é sobre como encontrar um confronto ou evento específico para apostar, sem falar na chance de garantir o imperdível bônus de iniciante.

O que está em jogo em termos de apostas em Brasil x Venezuela

Deixando os problemas extra campo de lado, a Seleção Brasileira vive momento de muita confiabilidade. O retrospecto recente é bastante positivo, quando a equipe de Tite voa nas Eliminatórias da Copa do Catar com 100% de aproveitamento em seis partidas disputadas. Além disso, pesam a favor do Brasil o fato de ser o país-sede da Copa América 2021, atual campeão da competição e o histórico mais que vantajoso contra os venezuelanos – 21 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Já a Venezuela, que divide a lanterna das Eliminatórias com o Peru, pouco tem a oferecer em termos de qualidade para fazer frente ao Brasil e até mesmo às outras seleções que disputarão a Copa América. Sem astros internacionais, o nome mais conhecido é Otero, do Corinthians. Os Vinotintos são fortes candidatos a lanterninhas do Grupo B.

Aposta do especialista para Brasil x Venezuela

Vitória do Brasil, com odds a 1.16 no Bodog. Porém, o lucro é baixo se o investimento for apenas nas linhas de jogo. Aproveite para faturar mais com a grande fase de Neymar, Gabriel Jesus e cia. Pense em goleada. Um bom caminho é a aposta na diferença de três gols no placar (4.50 para 1).

Aposta com os pés no chão em Brasil x Venezuela

Com um sistema defensivo contra um ataque pouco produtivo, a melhor opção a aposta no triunfo da Seleção sem levar gols – 1.57 para 1.

Aposta ousada para Brasil x Venezuela

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, é preciso confiar no taco e mandar ver no placar exato. Nossa dica é o marcador com goleada por 3 a 0. A margem de resgate prevista é de 6.00 para 1, segundo o Bodog.

Copa América 2021 – Jogos da 1a rodada da fase de grupos

Domingo, 13 de junho de 2021

• 18:00 – Brasília – (R$ 1,16) Brasil x Venezuela (R$ 17,00); empate (R$ 7,00)

• 21:00 – Cuiabá – (R$ 1,83) Colômbia x Equador (R$ 4,50); empate (R$ 3,50)

Segunda-feira, 14 de junho de 2021

• 18:00 – Rio – (R$ 1,60) Argentina x Chile (R$ 5,50); empate (R$ 4,00)

• 21:00 – Goiânia – (R$ 1,57) Paraguai x Bolívia (R$ 6,50); empate (R$ 3,80)

Mais dicas como essas para apostas esportivas você pode encontrar no Odds Shark, com os melhores prognósticos para as mais diversas competições.