Accenture tem NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Accenture tem NOVOS empregos para TODO BRASIL, garantindo benefícios e excelente remuneração para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. As oportunidades anunciadas neste fim de semana estão disponíveis em diversos setores da empresa. Veja, a seguir, todas as informações para candidatar-se a uma das vagas!

Accenture tem NOVOS empregos pelo país

A empresa está anunciando cargos com benefícios. Os contratados terão direito a home office, na maioria das vagas, assistência médica e odontológica, auxílio fretado, vale-alimentação, auxílio academia, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. Veja quais são as principais vagas disponíveis!

Contas a Receber – Analista Financeiro Bilíngue – Belo Horizonte;

Analista de Contabilidade – Nova Lima;

Recruiter (Temporário) – São Paulo;

Analista Desenvolvedor (a) Java – São Paulo;

Analista de Cadastro Júnior – Nova Lima;

Collections & Cash Apps – Assistente de Atendimento Bilingual – São Paulo;

Accenture Academy – Brasil.

É possível que existam alterações das vagas, em razão da contratação imediata dos candidatos. Por isso, veja, a seguir, como se candidatar!

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das oportunidades que a Accenture anuncia, pode acessar o site de inscrição, escolher a vaga pleiteada e cadastrar o currículo atualizado. A Accenture tem NOVOS empregos pelo país e busca profissionais que se comprometam com o sucesso sempre!

