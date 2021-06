Acertados para Série B, novos atacante chegam ao Botafogo nesta quarta

Brasileiro

Acertados para Série B, novos atacante chegam ao Botafogo-RJ nesta quarta-feira



São eles: Rafael Moura e Diego Gonçalves, que já desembarcaram no Rio de Janeiro e vão passar por exames médicos

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 02 (AFI) – Após o empate por 1 a 1 no jogo de estreia, o Botafogo-RJ segue ativo no mercado e ainda nesta quarta-feira (02) deve oficializar a chegada de mais dois atacantes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. São eles: Rafael Moura e Diego Gonçalves, que já desembarcaram no Rio de Janeiro e vão passar por exames médicos no decorrer do dia, antes de assinarem contrato.

A dupla irá se juntar ao volante Barretos, ex-Ponte Preta, que também falta apenas o anuncio oficial. Devido a idade avançada, He-Man deve assinar contrato até o fim do ano, mas com chances de renovação em caso de acesso. Já Diego Gonçalves terá um vínculo até 2022. Ambos já devem treinar com o restante do elenco à partir do final de semana.

Rafael Moura irá passar por exames médicos nesta quarta-feira

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Diego Gonçalves passou por Portuguesa, Paraná, Ferroviária, Londrina, Botafogo-SP, Figueirense, Internacional, Louletano-POR, Olhanense-POR e Ventforet Kofu-JAP antes de chegar ao Mirassol, onde fez três gols em 14 jogos durante a disputa do Paulistão.

Já Rafael Moura, de 38 anos, está sem clube desde que deixou o Goiás. Revelado no Atlético-MG, Rafael Moura tem passagens por Vitória, Paysandu, Corinthians, Fluminense, Athletico-PR, Goiás, Internacional, Figueirense e América-MG, além do Lorient-FRA. Nas últimas duas temporadas, foram 68 jogos e 24 gols pelo Esmeraldino.