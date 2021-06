Acerto de contas: Cláudio arrasta Téo pelos cabelos em ‘Império’

Recentemente, em “Império“, Téo (Paulo Betti) ultrapassou todos os limites para ter cliques em seu blog. Ele publicou uma foto de Cláudio (José Mayer) aos beijos com o amante, Leonardo (Klebber Toledo), e o registro causou um alvoroço na vida do cerimonialista, que enfrentar o ferrenho preconceito do filho.

“Olha só, quem diria. Já ouvi falar de amante escondido dentro do armário, blogueiro é a primeira vez. Quer dizer que, depois de me tirar do armário, você resolveu entrar nele?”, questionará Cláudio, indo atrás do blogueiro.