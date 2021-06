ADCOS Dermocosméticos tem vagas de emprego pelo país

ADCOS Dermocosméticos anuncia diversas vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação. São mais de seis oportunidades abertas para São Paulo, Espírito Santo, Serra Negra e Rio de Janeiro. Acompanhe, a seguir, quais são os cargos ofertados!

ADCOS Dermocosméticos divulga oportunidades para diferentes áreas

A ADCOS Dermocosméticos divulgou mais de seis oportunidades de emprego abertas para profissionais de diferentes especialidades. A empresa oferece aos novos funcionários, além do salário conforme o mercado de trabalho, benefícios como convênio médico e odontológico, auxílio farmácia, consignado, desconto em produtos, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Auxiliar de Prospecção : necessário ter ensino médio completo de escolaridade e experiência com prospecção de vendas e clientes.

: necessário ter ensino médio completo de escolaridade e experiência com prospecção de vendas e clientes. Analista de TI – Desenvolvedor : necessário ter ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas similares; Conhecimento em SAP será um diferencial.

: necessário ter ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas similares; Conhecimento em SAP será um diferencial. Supervisor de Comunicação Científica : necessário ter ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou áreas similares e experiência no mercado de dermocosméticos.

: necessário ter ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou áreas similares e experiência no mercado de dermocosméticos. Consultor Técnico : necessário ter ensino superior completo em Estética, Farmácia, Biomedicina ou áreas similares; experiência em estética e dermocosméticos e didática para ministrar aulas e treinamentos.

: necessário ter ensino superior completo em Estética, Farmácia, Biomedicina ou áreas similares; experiência em estética e dermocosméticos e didática para ministrar aulas e treinamentos. Analista de TI – SAP : necessário ter ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas similares e Experiência em SAP nos módulos de SD MM.

: necessário ter ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas similares e Experiência em SAP nos módulos de SD MM. Estagiário(a) de Marketing: necessário ter ensino superior em Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas similares e conhecimento no pacote Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas de emprego que estão sendo ofertadas na ADCOS Dermocosméticos, os candidatos devem acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos referentes à oportunidade desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

