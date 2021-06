Adriane Galisteu relata trauma da primeira vez: ‘foi um p*** escândalo’

Adriane Galisteu abriu um jogo sobre sua primeira relação íntima em seu canal no YouTube. A artista, de 48 anos, relatou que a experiência foi traumática. No vídeo, que foi publicado nesta quarta-feira (2), ela também comentou sobre outras primeiras vezes.

“Foi tão traumatizante meu primeiro beijo que eu demorei um ano para beijar de novo”, comparou. “A minha primeira vez foi a mesma coisa: rolou a primeira vez – eu fiquei tão apavorada que eu cheguei na casa da minha mãe com a blusa virada ao contrário. [A mãe disse] ‘Nossa, por que sua blusa está virada no avesso?’. Já cheguei, já contei, já apanhei da minha mãe, do meu pai. Minha mãe contou para a minha avó, para o meu avô, foi um p*** escândalo! Foi uma m*** sem tamanho. Fora que [a relação] foi ruim, foi horroroso. Fiquei mais um ano, um ano e meio [sem me relacionar]”, relatou Galisteu.