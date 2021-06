Adversária do Brasil, Venezuela tem doze casos de covid-19; trocas são ilimitadas

Rival da seleção brasileira na estreia da Copa América, neste domingo, no Mané Garrincha, a Venezuela teve doze casos de Covid-19 confirmados no grupo. Inicialmente a informação de que eram cinco os infectados pelo novo coronavírus foi veiculada pelo Metropoles. O Globo confirmou a informação de que são 12 casos, neste sábado, com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

A pasta informou que, “na noite de sexta-feira (11), foi notificada pela Conmebol de que 12 membros da delegação da seleção de futebol da Venezuela, incluindo jogadores e comissão técnica, testaram positivo para Covid-19.

O capitão do time pode ter sido o vetor do surto de Covid na Venezuela, uma vez que Tomás Rincón teve um mal estar físico e quadro viral antes do embarque para o Brasil e não viajou com o grupo. A delegação chegou a informar a doença de Rincón em seu Twitter oficial:

Todos estão assintomáticos, isolados em quartos individuais e seguem monitorados pela equipe da Conmebol e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Saúde”.

O time treinou na tarde desta sexta-feira, no CT do Brasiliense.

Antes da viagem, a Vinotinto já enfrentava problemas. O capitão Tomás Rincón sequer viajou ao Brasil por apresentar um quadro viral antes da viagem. Em acordo com o departamento médico, decidiu que o jogador ficasse em isolamento em Caracas. Wilker Ángel e Rolf Feltscher, que estava na lista dos 28, foram cortados depois de testar positivo.