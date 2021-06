Eliminatórias – América do Sul

AFA homenageia Maradona com estátua em estádio de Argentina e Chile; VÍDEO AQUI!



Maradona está com as mãos não cintura, olhando para cima e com as bolas aos seus pés

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – A AFA (Associação de Futebol da Argentina) prestou homenagem a Diego Armando Maradona antes da partida entre Argentina e Chile, nesta quinta-feira, pela sétima rodada da Eliminatória Sul-americana. (VEJA O VÍDEO ABAIXO!)

Em frente ao Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina, uma estátua do eterno camisa 10 foi levantada. Com presença de dirigentes e jogadores, um pano branco e azul foi puxado na cerimônia para revelar o tributo ao craque hermano.

Homenagem ao craque Dieguito! (Foto: Divulgação / AFA)

Maradona está com as mãos não cintura, olhando para cima e com as bolas aos seus pés. A braçadeira de capitão se faz presente, assim como o uniforme da Seleção Argentina. Tudo em bronze.

ETERNO!

Maradona morreu aos 60 anos. Ele atuava ultimamente como técnico do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Maradona morreu depois de sofrer parada cardiorrespiratória.

O eterno camisa 10 argentino estava em casa quando se sentiu mal. Familiares e funcionários até chamaram ambulâncias para procurar socorrê-lo, mas ele faleceu antes mesmo da chegada dos veículos de emergência.