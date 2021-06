Agatha Moreira se manifesta sobre comentário em vídeo de Juliana Paes: ‘Me expressei mal’

Na madrugada deste sábado (5), Agatha Moreira se manifestou sobre o comentário que fez em apoio ao vídeo publicado por Juliana Paes. Em um texto publicado no Instagram, a atriz disse que “acabou se expressando muito mal” ao “querer fazer um gesto de carinho com uma pessoa que ama”.

“Há alguns dias, ao querer fazer um gesto de carinho com uma pessoa que amo, acabei me expressando muito mal em um comentário no instagram. Quem me conhece e convive comigo sabe que eu tenho verdadeiro HORROR ao governo bolsonaro. Tenho nojo da repulsa à vacina, das falas preconceituosas e de todo o atraso que ele representa”, iniciou Agatha.