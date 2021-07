Águia Negra 4 x 1 Patrocinense – Em jogo atrasado, Águia não dá chances

Rio Brilhante. MS, 30 (AFI) – Neste final de tarde de quinta-feira, Águia Negra e Patrocinense entraram em campo em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro Série D. A partida foi válida pela segunda rodada da competição. O duelo aconteceu no Ninho da Águia, às 17h e terminou com a vitória por 4 a 1 dos donos da casa.

Com o resultado, o Águia chegou a sua primeira vitória, saindo da lanterna do Grupo A6 e chegando a quatro pontos, na sexta colocação.

O JOGO

O primeiro tempo começou com a equipe sul-mato-grossense se impondo e não demorou muito para que abrisse ao placar, Bruno Smith cruzou no primeiro pau e Rafael Cardoso fez o cabeceio para abrir o placar aos 14 minutos. O time continuou pressionando e Bruno Smith de lindo passe e Canela ficar cara a cara com o goleiro. O atacante tentou fazer por cobertura, mas exagerou na força e a bola saiu por cima do gol, desperdiçando a chance de ampliar o placar.

Sem resposta, os mineiros só se defendiam e viam o Águia pressionar, que teve mais uma chance aos 36 minutos quando Wilson fez boa jogada na esquerda e cruzou rasteiro para Canela. O atacante dividiu com a zaga e quase conseguiu a finalização.

Na etapa final, o jogo continuou com o mesmo roteiro. Só demorou 10 minutos para que o Águia matasse o jogo. Logo aos seis minutos, Wilson recebeu lindo lançamento para chegar na cara do gol, o atacante teve a tranquilidade e bateu na saída do goleiro para finalmente fazer o segundo.

E quatro minutos depois, Everton Canela recebeu bola em profundidade, entrou na área na ponta esquerda e bateu rasteiro, tirando do goleiro.

O Patrocinense não viu outra alternativa a não ser a de se jogar ao ataque para o gol de empate. Com isso, deixou campo aberto para Wilson ser lançado e só rolar para Everton Canela empurrar para o gol e sacramentar a goleada.

O time mineiro ainda conseguiu chegar no gol de honra com Samuel, na marca dos 35 minutos, em bela cobrança de falta, sem chances para o arqueiro.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Com o calendário ajustado, o Águia Negra entra em campo no sábado, às 17h. contra o Ferroviário. Já o Patrocinense, joga na próxima segunda-feira, contra a Caldense, às 16h, em duelo regional.