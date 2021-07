Ainda em clima de São João? Aprenda a fazer a canjica toffee do chef Arthur Pendragon

Com o fim do São João de 2021, bate aquela saudade da festa e principalmente das comidas típicas. Mas quem disse que a gente só pode comer os doces juninos nesta época do ano? Com o friozinho do inverno, algumas receitas consideradas ‘de São João’ podem marcar presença na sua casa.

O chef Arthur Pendragon sabe bem disso e ensinou ao iBahia a receita da canjica toffee, perfeita para você se deliciar em dias frios enquanto assiste a um filminho debaixo das cobertas.

Arthur participou da edição 2020 do programa de gastronomia Mestre do Sabor, mas seu amor pela culinária começou bem antes, com apenas 9 anos, acompanhando a mãe na cozinha. Seu primeiro trabalho remunerado na área foi vendendo os próprios doces, coisa que ele fazia por hobby.

O chef ainda vendeu marmitas para pessoas que não tinham tempo de cozinhar em casa, trabalhou em um grande hotel de Salvador e também atuou como chef em casa, até que decidiu abrir seu próprio negócio. Hoje, Arthur comanda o restaurante Casa do Chef e o Buffet Pendragon, ambos referências em Feira de Santana.

Para o frio que tem feito na Bahia, o chef recomenda uma canjica toffe quentinha. Confira a receita:

– 500g de milho branco

– 2 litros de água (para colocar o milho de de molho)

– 1 litro de Leite

– 200g de coco ralado (foi usado o fresco na receita)

– canela em pau a gosto

– 1 lata de leite condensado

– 1 caixinha de creme de leite

– 1 xícara de açúcar