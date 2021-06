Alef Manga destaca qualidade do Cruzeiro, mas garante foco na vitória

Brasileiro

Série B: Atacante do Goiás destaca qualidade, mas garante foco contra o Cruzeiro



Manga marcou na vitória sobre o Confiança e espera repetir a dose contra os mineiros

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 10 (AFI) – O Goiás está ainda mais motivado após vencer o Confiança na última sexta-feira (04), e largar na parte de cima da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Contratado para ser o “homem gol”, o atacante Alef Manga marcou o primeiro em jogos oficiais pelo Esmeraldino. O camisa 11 mostrou felicidade em balançar a rede adversária pela primeira vez, fazendo um balanço das duas primeiras partidas na competição.

Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás EC

“Estou muito feliz em poder estar ajudando o Goiás. Sabíamos que o primeiro jogo, contra o Sampaio Corrêa, seria muito difícil por ser uma estreia. Conseguimos o empate fora de casa, o que foi importante por se tratar de uma competição longa. Contra o Confiança, dentro do nosso estádio, a responsabilidade passava a ser redobrada. Vencemos, marquei o meu primeiro gol com a camisa do Maior do Centro-Oeste e isso é uma motivação a mais. A equipe toda está de parabéns pela dedicação”, afirmou o atacante.

FOCO TOTAL

Na próxima rodada, em Belo Horizonte, o Verdão vai enfrentar o Cruzeiro, que ainda não pontuou na Série B. Alef Manga fala sobre o adversário e garante que o Goiás vai atrás de mais um triunfo para entrar na zona de classificação à elite do futebol brasileiro.

“Estamos cientes de que no sábado será mais um jogo difícil. O Cruzeiro tem uma equipe qualificada, mas vamos entrar em campo para colocar em prática o nosso estilo e buscar mais uma vitória. Nós temos um grupo forte, com atletas competentes e o nosso foco é somar mais três pontos. Apesar de ser um jogo fora, pensamos somente em vencer”, completou Alef.

Goiás e Cruzeiro se enfrentam no sábado (12), às 21h, no Estádio Mineirão. O Verdão soma quatro pontos na Série B do Brasileirão, ocupando a quinta colocação.