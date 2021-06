Brasileiro

Série B: Alex Henrique é apresentado no Confiança e exalta ‘faro’ de gols



O novo atacante do Confiança vê com bons olhos a cobrança dos torcedores para que continue tendo o mesmo desempenho no Sergipe

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Aracaju, SE, 01 (AFI) – Contratado sob muita expectativa, o atacante Alex Henrique foi apresentado pelo Confiança e exaltou seus números nas duas últimas temporadas pela Aparecidense, clube do interior de Goiás. O jogador fez questão de exaltar o feito de ter ficado entre os 20 artilheiros do país em 2020.

“Atingi números expressivos durante dois anos e no ano passado fiquei entre 20 melhores do Brasil, em termos de artilharia. Então, vou procurar dar sequência”, disse o jogador em entrevista coletiva que aconteceu online.

O novo atacante do Confiança vê com bons olhos a cobrança dos torcedores para que continue tendo o mesmo desempenho com o time sergipano. Alex Henrique disse que vai se esforçar para satisfazer a expectativa e ainda comentou sobre onde costuma atuar dentro de campo.

“Eu tenho bons números e isso é fruto de muita dedicação. Ninguém atinge números assim à toa e eu vim com esse objetivo, procurando dar o meu melhor, responder à altura. Eu espero poder ajudar o clube a atingir os objetivos e a torcida azulina pode esperar muito empenho e vou procurar dar sequências, fazendo muitos gols. Eu gosto de ter essa expectativa em cima de mim para poder corresponder, mostrar o meu trabalho, juntamente com os meus companheiros”, disse.

Alex Henrique prometeu muitos gols pelo Confiança

“Eu sou um meia de origem, meia-ofensivo. Então, gostava muito de estar presente na área e hoje eu sou um falso 9, digamos assim. Eu gosto de ficar transitando na área, gosto de procurar jogar atrás da linha dos volantes. Não sou de ficar muito de referência, procuro sair bastante para tabela, mas sempre procuro estar presente dentro da área”, completou.

No ano passado, Alex Henrique fez 21 gols em 33 jogos, enquanto no primeiro semestre de 2021 marcou oito vezes em 14 jogos pela Aparecidense.

Com o atacante, o Confiança volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Goiás às 17h30, no Serrinha, em Goiânia.