Algoz do SP, 4 de Julho “contrata” Cartolouco para a Copa do Brasil

Algoz de clube do Brasileirão “contrata” Cartolouco para a Copa do Brasil



Ex-global fará a cobertura do jogo de volta contra os paulistas nesta terça-feira, às 19 horas, no Morumbi

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Piripiri, PI, 07 (AFI) – O 4 de Julho tem um novo “reforço” para tentar a inédita vaga às oitavas de final na Copa do Brasil. Após vencer o São Paulo, por 3 a 2, na ida, em Teresina, o clube nordestino anunciou a “contratação” de Cartolouco. Calma! O jornalista não entrará em campo.

Cartolouco “reforçará” o 4 de Julho. (Foto: Reprodução)

“A bomba foi plantada! Temos reforço para a Copa do Brasil!”, escreveu nas redes sociais o perfil do 4 de Julho que, ao longo da manhã, fez vários posts misteriosos até postar o youtuber com a camisa vermelha.

Assim como fez no Resende durante o Cariocão, o ex-global fará a cobertura do jogo de volta contra os paulistas nesta terça-feira, às 19 horas, no Morumbi.



FORA DE CAMPO!

“BEM-VINDO, C4RTOLOUCO! C4RTOLOUCO fará a cobertura do jogo de volta da Copa do Brasil em seu canal. Bastidores, treinamento e tudo mais. Seja bem-vindo!”, completou os piauienses.

Com a vantagem adquirida neste jogo de ida, o 4 de Julho pode até empatar para avançar na Copa do Brasil. Do outro lado, o São Paulo tem que ganhar por pelo menos dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar, garante mais R$ 2,7 milhões em premiação.