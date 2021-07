Aline Riscado se posiciona após boato de romance com Arthur Picolli: ‘Não quero sacanear’

Aline Riscado decidiu se pronunciar nesta terça-feira (29) após boato de que estaria tendo um affair com o ex-BBB Arthur Piccoli. Na semana passada, os dois vivaram assunto na internet, após a musa comentar a voto do instrutor de crossfit.



Incomodada com a repercussão, a musa esclareceu: “Arthur é meu amigo, eu fiz um trabalho com ele, não estou pegando”, garantiu ela. E seguiu dizendo: “Carlinha, não sou amiga dela, mas conheço. Já encontrei em diversas ocasiões. Não quero separar ninguém, não quero sacanear ninguém. Saiam do meu pé, por favor”.

A atriz Carla Diaz foi citada porque alguns internautas alegaram que o ex-brother tinha trocado a loira por Aline. “E o Arthur que saiu de Carla Diaz pra Aline Riscado? É, o garoto tá mandando bem. Isso que é ter um rostinho e corpo padrão”, frisou uma seguidora.

Logo em seguida, Arthur criticou o comentário da moça: “Extremamente desrespeitosa essa postagem. Mulher não é moeda de troca, e não estou com ninguém, automaticamente não troquei ninguém. Acho que respeito é o mínimo que podemos ter pelas pessoas. Se quiserem falar dos meus erros, me cobrem, não coloquem outras pessoas no meio. Beijos”, enfatizou.