Amor e São João: Targino Gondim faz live no dia 4 de junho

Amor e São João tem tudo a ver, não é mesmo? Os casais ou os solteiros poderão curtir uma live show de Targino Gondim nesta sexta-feira, 4 de junho, às 20h. A apresentação, intitulada ‘Live do Amor’, comemora antecipadamente o Dia dos Namorados e São João e será transmitida no Youtube do Salvador Shopping e no Youtube do cantor.

O repertório conta com as canções consagradas de Targino numa roupagem mais romântica, com arranjos e interpretações especiais. É o caso de “Esperando na Janela”, vencedora do Grammy Latino, maior prêmio da música no mundo. O artista também vai passear por clássicos de outros cantores como “Leãozinho”, de Caetano Veloso, e “Espelho Cristalino”, de Alceu Valença.

“Sempre apostei em canções românticas. Compus inúmeras nessa linha. Vai ser maravilhosos reunir o clima junino que se aproxima com a paquera e o namoro que toda relação merece. O que importa é a intensidade e é isso que vamos promover na Live do Amor”, finaliza Gondim.