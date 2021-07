Andréia Sadi surpreende ao revelar como disfarça os cabelos brancos: ‘Com rímel’

A jornalista Andréia Sadi surpreendeu os internautas ao revelar um truque para esconder os fios brancos. A declaração foi feita durante uma live realizada nesta segunda-feira (28), ao lado de Natuza Nery.

A contratada da GloboNews explicou que, por falta de tempo, passa rímel para disfarçar a cor das madeixas. “Sabe quem me deu um muito bom? A Cris Lobo. Gênia. É um rímel de cabelo. Porque eu vou na raça, uso meu rímel de olho mesmo. As pessoas acham que tem glamour, mas nossa vida é um corre. Ainda mais agora na licença (maternidade), não dá para fazer tudo. Então eu tenho que escolher. Ou eu faço exercício, ou eu vou pintar cabelo. Eu escolho o exercício e então deixo para pintar o cabelo depois”, disse ela aos risos.

Na sequência, ainda explicou o motivo de não ter se produzido para o bate-papo com a parceira de profissão: “A gente faz várias reuniões do curso (ela e Natuza irão lançar um curso de Jornalismo em julho) e, um dia, eu entrei em uma das reuniões e ela: ‘Jesus!’. Eu tinha acabado de amamentar duas crianças e apareci na reunião como vim ao mundo, com o cabelo (branco) até aqui, colocando o rímel”.

Natuza, então, completou: “Sabe quem também faz essa técnica? A Marina Silva. Eu só soube dessa tecnologia de passar rímel no cabelo branco primeiro com ela e, depois, com você”.