Ángel Ramirez, do Internacional, testa positivo para Covid-19

Brasileiro

Técnico de time da Série A testa postivio para Covid na véspera de confronto decisivo



Ángel Ramirez, do Inter, testou positivo nesta tarde de quarta-feira. Ele está bem, mas perderá o jogo de volta da Copa do Brasil

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 9 (AFI) – O técnico Ángel Ramirez, do Internacional, testou positivo para Covid-19, nesta quarta-feira a tarde. Portanto, o treinador não comandará a equipe contra o Vitória na quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Ramirez está bem, está sendo monitorado e já já cumpre isolamento social. As informações são de um boletim médico do Internacional. O auxiliar técnico Martín Anselmi comandará a equipe.

Ángel Ramirez testou positivo para Covid – Foto: Ricardo Duarte / Internacional

VAI PERDER MAIS JOGOS



Além do decisivo confronto da Copa do Brasil, que o Inter tem uma vantagem de 1 a 0, o treinador também não poderá comandar a equipe nos jogos contra o Bahia, no domingo, e Atlético-MG, na quarta-feira, pelo Brasileirão, conforme o protocolo médico para casos de Covid-19.

CONTESTADO



O treinador vive seu pior momento a frente do clube Colorado, a torcida está protestando contra o treinador. Ainda mais depois da goleada sofrida por 5 a 1, diante do Fortaleza. Em reunião nesta segunda-feira, a diretoria do Inter cobrou resultados.

PRECISA DEFINIR UM TIME



Uma das principais cobranças da diretoria sobre o treinador é pra que ele defina uma equipe equipe titular base, uma “espinha dorsal”. Para esta quinta-feira, titulares como Saravia, Víctor Cuesta, Edenílson e Taison voltam ao time, após terem ficado fora diante do Fortaleza.