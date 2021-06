Anselmo Ramon perde pênalti em queda da Chape e foge da entrevista

Copa do Brasil

Anselmo Ramon perde pênalti em eliminação da Chapecoense e foge da entrevista



Sem dar motivos, deixou a equipe da TV falando sozinha e foi para o vestiário.

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 09 (AFI) – O atacante Anselmo Ramon teve uma quarta-feira daquelas. Além de errar um pênalti ao tentar cavadinha, a bola do terceiro gol, que eliminou a Chapecoense na Copa do Brasil, desviou nele antes de entrar. Não satisfeito, o camisa 9 deu no pé e não ficou para a entrevista após os 3 a 0 do ABC no Frasqueirão, em Natal.

Anselmo Ramon até aguardou um pouco para ser entrevistado pela TV após o jogo. Ele falaria depois de Éderson, do ABC. Mas sem dar motivos, deixou a equipe da TV falando sozinha e foi para o vestiário.

Que dia, Anselmo Ramon. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

KARMA!

O karma de Anselmo Ramon começou aos 43 minutos. Naquela oportunidade, o ABC vencia por 2 a 0. Ele bateu o pênalti de cavadinha e acertou o travessão. O mesmo atacante ainda cabeceou na trave uma bola aos 46 minutos.

No segundo tempo, aos 25 minutos, Alan Pedro recebeu de Marcos Antônio e cruzou para Éderson. Ele bateu firme, a bola desviou em Anselmo Ramon e morreu nas redes. O resultado eliminou a Chape na terceira fase da Copa do Brasil.

Essa foi a segunda derrota seguida sob o comando do ex-técnico de Botafogo, Santos, Corinthians e Sport. Na ida, a Chapecoense havia feito 3 a 1 e poderia perder por até um gol de diferença, mas com Jair Ventura, tudo pode acontecer.