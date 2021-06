Aos 40 anos, Gomes cancela aposentadoria e fecha com Democrata-SL

Ex-goleiro da Seleção cancela aposentadoria após oito meses e acerta com clube mineiro



Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Sete Lagoas, MG, 03 (AFI) – A aposentadoria do goleiro Gomes durou apenas oito meses. Aos 40 anos, ele cansou de ficar parado em casa e acertou com o Democrata de Sete Lagoas para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro (equivalente à segunda divisão).

“ELE ESTÁ DE VOLTA! O goleiro Gomes está de volta para defender o Democrata Futebol Clube, time onde começou nas base e teve seu primeiro contrato profissional há 22 anos. Gomes havia “pendurado as chuteiras” quando defendeu o Watford. Seja bem-vindo novamente, Gomes!”, publicou o clube mineiro nas redes sociais.

Gomes está de volta. (Foto: Divulgação)

PASSAGENS!

Depois de deixar o Democrata, ele acertou com o Cruzeiro, onde fez seu nome. Lá, Gomes faturou a Tríplice Coroa em 2003 (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro). Depois ainda defendeu as cores de PSV, da Holanda, Tottenham, da Inglaterra, Hoffenheim, da Alemanha, e Watdord, da Inglaterra, onde encerrou a carreira. Sem falar que o goleiro também atuou pela Seleção Brasileira entre 2003 e 2011.

“Fala, pessoal de Sete Lagoas. Não só os democratenses, mas aqueles que gostam de futebol. Estou de volta após 22 anos, prestigiando o projeto do clube e tentando, de alguma forma, poder contribuir para que o clube possa ter o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro e, partir daí, tenho certeza que grandes coisas vão acontecer”, disse ele.

Além de Gomes, o Democrata conta com outros veteranos como Leandro Donizete, ex-Atlético-MG, e Gerson Magrão, ex-Cruzeiro. A estreia no Módulo II será contra o Betim em 3 de julho.