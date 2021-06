Após boatos, dono do PSG confirma negociação com Messi

Francês

Após boatos, dono do PSG confirma negociação com astro mundial



Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Ainda sem um futuro definido, o atacante argentino Lionel Messi voltou a ter seu nome vinculado ao Paris Saint-Germain neste final de semana, quando Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, confessou em entrevista que está em negociação com o astro do Barcelona.

NADA DEFINIDO

Com contrato válido até o final de junho, Messi ainda não confirmou se renovará com o Barça ou buscará novos ares.

O Barcelona estuda oferecer à Messi um longo contrato, englobando participações como jogador do clube por mais duas temporadas, seguido por mais três anos como embaixador do Barça na Major League Soccer (MLS), liga de futebol norte-americana, onde Messi já assumiu querer atuar e mais cinco anos como membro da diretoria do clube catalão.

O craque argentino, porém, ainda não respondeu se ficará na capital da Catalunha ou se sairá do clube que defende desde os 12 anos. De olho na contratação do atleta, o presidente do PSG, que teria feito uma ‘proposta inalcançável’, espera a resposta do jogador.

“Não falo sobre negociações em andamento, como já disse. Eu disse ao presidente do Barcelona que Messi estava no fim de seu contrato e que todos os clubes têm o direito a partir de 1º de janeiro de falar com ele”, disse Nasser Al-Khelaifi.