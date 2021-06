Após calssificação histórica, Linense tem força total para a semi

Paulista

Paulista A3: Após classificação histórica, Linense tem força total para a semi



Sem jogadores suspensos e sem casos de covid-19 no elenco ou comissão técnica, o treinador terá o melhor de seu elenco

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 02 (AFI) – Após uma classificação emocionante nas quartas de final, o Linense terá seu primeiro desafio na decisão por uma vaga na Série A2 do 2022 na tarde desta quinta-feira (03), quando a partir das 16h irá encarar o Nacional, no Gilbertão, pelo jogo de ida das semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista.

O jogo da volta, que definirá um dos classificados ao Paulista A2, está marcado para o próximo domingo (06), às 15h, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

FORÇA MÁXIMA

Foto: Fábio Moraes / A.I SJEC

Para encarar o Nacional, o técnico Edison Só terá força máxima em Lins. Com isso, ao que tudo indica, o comandante do Elefante deve repetir o mesmo time que superou o São José fora de casa por 3 a 1 no jogo de volta das quartas de final.

Sem jogadores suspensos e sem casos de covid-19 no elenco ou comissão técnica, o treinador poderá colocar em campo diante do Naça o que tem de melhor em seu plantel. Apenas Bruno Moura, que segue fora por lesão não irá para a partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Linense deve ira à campo para encarar o Nacional com: Reynaldo; Douglas Dias, Léo Gaucho, Glauco e William; Mauro Sérgio, Mário, Maycon e Cal Rodrigues (Júnior Palmares); Henrique e Ayrton.