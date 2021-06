Brasileiro

Após deixar o Cruzeiro, Gui Mendes acerta com a Inter de Limeira



Gui Mendes tinha contrato com o Ituano até o final de 2023, mas fez acordo para rescindir o contrato e defender a Inter de Limeira

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 12 (AFI) – A Inter de Limeira ganhou um importante reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso porque o time paulista acertou a contratação do atacante Gui Mendes (foto abaixo), que desde o ano passado estava no Cruzeiro – não entrou em campo pelo time mineiro.

Gui Mendes tinha contrato com o Ituano até o final de 2023, mas em 2020 foi emprestado ao Cruzeiro, que poderia exercer opção de compra definitiva. Mas o atacante não agradou a comissão técnica, não fez nenhuma partida e acabou tendo o contrato de empréstimo rescindido de forma antecipada.

Só que Gui Mendes também não seria aproveitado no Ituano, que chegou num acordo com o jogador e rescindiu seu contrato para que ele pudesse encaminhar o acerto com a Inter de Limeira, que há algum tempo vinha monitorando sua situação.

O acerto com a Inter de Limeira foi muito rápido. Na última sexta-feira, o jogador teve seus contratos rescindidos com Cruzeiro e Ituano no BID da CBF, bem como já foi regularizado para entrar em campo pelo time paulista no final de semana.

A Inter de Limeira volta a campo no domingo para enfrentar o Cianorte-PR, às 16 horas, no estádio Albino Turbay, em Cianorte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.