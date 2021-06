Após Douglas Costa, Grêmio monitora situação de Alex Teixeira

Brasileiro

Após Douglas Costa, Grêmio monitora situação de ex-atacante do Vasco



Ex-atacante do Vasco está livre no mercado desde que deixou o Jiangsu Suning, da China

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 04 (AFI) – Engana-se quem pensa que o Grêmio está satisfeito com apenas a contratação de Douglas Costa. O Tricolor quer reforçar mais seu sistema ofensivo e, por isso, monitora a situação de Alex Teixeira.

O ex-atacante do Vasco está livre no mercado desde que deixou o Jiangsu Suning, da China. Alex Teixeira, aliás, chegou a ser alvo do próprio Vasco, mas as conversas nunca avançaram. Entre Grêmio e Alex Teixeira há a Europa.

Alex Teixeira na mira do Grêmio. (Foto: Divulgação)

O jogador ainda espera por uma proposta de fora. Caso não apareça, ele pode negociar com o clube gaúcho. O que pode ajudar as duas partes é o fato de Alex Teixeira ter o mesmo empresário de Douglas Costa.

Os dois, aliás, atuaram juntos Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em 2020, Alex Teixeira, de 31 anos, fez dez gols em 20 jogos e foi campeão chinês. Ele está fora do Brasil desde 2009.



BASE DO VASCO

O jogador foi revelado na categoria de base do Vasco e deixou o clube em 2009 para atuar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde ficou por seis temporadas.

De lá foi para o futebol chinês e atuou por cinco anos no Jiangsu Suning.