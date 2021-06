Após duas vitórias, zagueiro pede Novorizontino de ‘pés no chão’

Brasileiro

Série C: Após duas vitórias, experiente zagueiro pede Novorizontino de ‘pés no chão’



Edson Silva comentou sobre a boa fase da equipe, pontuando alguns fatores que precisam ser mantidos

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 10 (AFI) – O elenco do Novorizontino segue se preparando para enfrentar o Oeste no próximo sábado (12) pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer as duas primeiras duas partidas, o Tigre continua sua caminhada em busca de uma vaga na próxima fase. Para alcançar o objetivo, os atletas sabem que alguns fatores são imprescindíveis.

Um dos jogadores mais experientes do grupo, o zagueiro Edson Silva comentou sobre a boa fase da equipe, pontuando alguns fatores que precisam ser mantidos para a equipe na temporada.

Enquanto isso, a equipe segue se preparando para pegar o Oeste

“Precisamos manter os pés no chão e a humildade dentro de campo. Somos um elenco bem maduro aqui dentro e sabemos que o campeonato é bem difícil. Por isso, neste momento pensamos em manter a cabeça no lugar e seguir fazendo nosso trabalho. Creio que esse trabalho está sendo muito feito e, agora, queremos dar continuidade a isso dia após dia para os resultados seguirem aparecendo”, destacou o defensor.

ÚLTIMOS DIAS DE PREPARAÇÃO

Nesta quarta-feira (9), um trabalho técnico-tático marcou a tarde do grupo. Os atletas sabem que o treinamento é um ponto chave e que tem ajudado a equipe a se manter nos trilhos. Já nesta quinta-feira (10), o Tigre volta a treinar no CT para o penúltimo trabalho da semana.

“Tenho sentido nossa equipe com uma consistência muito grande. Seja nos treinamentos ou nos jogos, nosso time é bastante equilibrado dentro de campo. Isso vem sendo determinante nas partidas e pode ser muito importante ao longo da competição. Nesse aspecto, o treinamento é fundamental, porque ele te dá a chance de aprimorar esse equilíbrio. Então, vamos seguir trabalhando para seguir na busca de manter essa sequência de bons jogos”, afirmou o volante Adilson Goiano.