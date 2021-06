Boa notícia! Após furto, chuteiras de ouro da UEFA de ex-atacante são encontradas



Em suas redes sociais, Jardel contou que uma das chuteiras, a de ouro, já estava em início de desmanche

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – Um dia após terem sido levadas durante um assalto, as chuteiras de ouro da UEFA do ex-atacante Jardel foram encontradas neste feriado de quinta-feira (03) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no o bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Os itens estavam em uma casa e um suspeito do furto foi preso em flagrante.

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) recuperou, nesta quinta-feira (3), quatro troféus em forma de chuteiras, pertencentes ao ex-jogador Mário Jardel, furtadas na madrugada de quarta-feira (2) da residência do ex-atleta, no bairro de Lourdes, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. Um suspeito foi preso em flagrante”, informou o comando policial por meio de nota oficial.

Em suas redes sociais, Jardel contou que uma das chuteiras, a de ouro, já estava em início de desmanche. As duas chuteiras de ouro são da época em que o atacante atuava na Europa. Em 1997, ele conquistou a chuteira de prata quando atuava pelo Porto, de Portugal, e no ano de 2000, levou a chuteira de bronze quando vestia as cores do Galatasaray, da Turquia.

Revelado no Ferroviário no começo dos anos 90, ele teve o auge de sua carreira no Grêmio, onde foi campeão da Libertadores em 1995. Também foi o primeiro jogador da história a ser artilheiro da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa, duas das principais competições do mundo.