Após goleada histórica para o São Paulo, 4 de Julho perde Esquerdinha

Após goleada histórica para o São Paulo, time da Série D perde meia



Esquerdinha teria conversas adiantadas com um adversário do 4 de Julho no Brasileiro

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Piripiri, PI, 10 (AFI) – Depois da campanha histórica na Copa do Brasil, o 4 de Julho sofreu a sua primeira baixa para o restante da temporada. Nesta quinta-feira, o meia Esquerdinha anunciou a sua saída do clube piauiense.

Titular absoluto do 4 de Julho no primeiro semestre de 2021, Esquerdinha teria proposta de outro clube da Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo Gavião Colorado, o meia disputou 17 partidas e marcou quatro gols.

Esquerdinha se despediu do 4 de Julho nesta quinta-feira

“Agradecer ao 4 de Julho, a essa torcida maravilhosa que me acolheu bem. Fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Agradeço também a cidade, meus companheiros que me acolheram bem demais. Sensação de dever cumprido. Conseguimos elevar o nome do 4 de Julho, colocar o 4 de Julho no cenário nacional”, disse Esquerdinha.

Antes de chegar ao 4 de Julho, o meia de x anos passou por Sousa-PB, Boa Esporte-MG, Patrocinense-MG, Treze-PB, Bragantino-SP, Madureira-RJ, Ferroviário-CE, Juventude-RS, Guarany de Sobral-CE e Icasa-CE.

Na quarta colocação do Grupo A2, com um ponto, o 4 de Julho volta a campo neste sábado, contra o Imperatriz-MA, na Arena Colorada, pela segunda rodada.