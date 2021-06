Copa América

Após indefinição, seleção brasileira decide disputar a Copa América



O grupo que disputará a competição é praticamente o mesmo que está jogando as Eliminatórias

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 07 (AFI) – Mesmo insatisfeitos com a maneira como o evento foi organizado pela Conmebol e transferido em cima da hora para o Brasil, o grupo da seleção brasileira decidiu, em conjunto, que disputará a Copa América, que terá a primeira partida no próximo domingo.

VAI TER COPA

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A insatisfação do grupo ficou explícita após declarações de Tite e Casemiro, capitão da seleção na partida diante do Equador, que revelaram não concordar com a maneira que a Copa América foi planejada e trazida ao Brasil. Ao que tudo indica, os atletas devem comunicar um manifesto após a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira.

Após os boatos de um possível boicote à competição Sul-Americana, a seleção brasileira irá sediar mais uma vez a Copa América. Da última vez, em 2019, o Brasil foi o campeão. O grupo que disputará a competição é praticamente o mesmo que está jogando as Eliminatórias. Tite pode chamar mais três atletas.

A principal insatisfação dos jogadores da seleção brasileira era a respeito de Rogério Caboclo, que não havia conversado com o grupo sobre a competição ser transferida ao Brasil, assim como estudava demitir Tite em caso de um possível boicote. O cartola, porém, foi afastado da presidência da CBF devido a um escândalo envolvendo uma funcionária da corporação.

CONFIRMADOS

Outras seleções, como Argentina, Uruguai e Equador, que também discutiam um boicote à competição, declararam que irão participar da Copa América. Com isso, as seleções devem desembarcar no Brasil ao longo desta semana.