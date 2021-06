Brasileiro

Após início “dentro do esperado”, Goiás busca reforços para a Série B



O vice-presidente Harlei Menezes deixou claro que a diretoria está de olho no mercado

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 09 (AFI) – A diretoria do Goiás está atenta ao mercado e não fecha as portas para novas contratações visando a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem garante é o vice-presidente Harlei Menezes.

“Nós seguimos de olho no mercado. Esperamos que a gente consiga trazer um ou outro atleta pontual. Estamos bem atentos e sempre conversando com o Pintado para ver aquilo que ele enxerga que ainda é uma carência”, disse o dirigente ao repórter André Rodrigues, da Sagres.

Harlei Menezes disse que o clube está atento ao mercado (Foto: Divulgação/Goiás)

Para a disputa da Série B, a diretoria esmeraldina acertou com os zagueiros Matheus Salustiano e Reynaldo, o lateral-direito Apodi, o lateral-esquerdo Hugo, o volante Caio Vinícius, os meias Albano e Luan Dias, e os atacantes Alef Manga, Bruno Mezenga, Dadá Belmonte e Dieguinho.

ANÁLISE

Harlei Menezes também foi perguntado sobre o início do Goiás na Série B e classificou como “dentro do esperado”. O Verdão empatou sem gols fora de casa com o Sampaio Corrêa e venceu o CSA, por 2 a 0, na Serrinha.

“Nós avaliamos o início do Campeonato Brasileiro do Goiás dentro do esperado. Nós temos agora a necessidade de somarmos muitos pontos e essa somatória na largada é muito importante”, finalizou o dirigente.

No sábado, o Goiás vai até Belo Horizonte enfrentar o lanterna Cruzeiro, às 21 horas, no Mineirão, pela terceira rodada.