Após jogo de futebol no Acre, Amaral e Chulapa são vacinados; internautas criticam Governo

Rio Branco, AC, 29 (AFI) – Aloísio Chulapa e Amaral participaram do 6º Futebol Solidário, no município de Epitaciolândia, no Acre, e aproveitaram para tomar a vacina de dose única da Janssen, em combate à Covid-19. O fato, no entanto, foi muito criticado por moradores do município.

Os internautas aproveitaram a divulgação da vacinação feita pelos jogadores para criticar o Governo do Acre, que também postou o fato em suas redes sociais. O Estado teve mais de 60 mil casos confirmados e 1.047 mortes.

Amaral, ex-Palmeiras, Corinthians e seleção brasileira, tem 48 anos e é natural da cidade de Capivari. Já Aloísio, 46, passou por São Paulo, PSG, Vasco, e muitos outros. Ele é da cidade de Atalaia.

FESTEJARAM!

“Estou aqui no Acre, vim tomar a vacina, a (dose) única (Janssen). Quero agradecer o secretário de saúde, ao prefeito e ao SUS do Acre. Viva o Acre”, disse Amaral.

“Viva o Acre, viva o SUS. Secretário, prefeito, muito obrigado. Estou muito feliz. Quem vai aplicar a vacina no Chula é um palmeirense doente. Seguindo os protocolos e tá perto aqui do Chula, que deu passe para o (ex-volante) Mineiro no Mundial. Obrigado pelo carinho, pela recepção, sensacional”, completou Chulapa.